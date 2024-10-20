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BBC

هل نوة الصليبة الحالية تصاحبها سيول على الإسكندرية؟.. الأرصاد تجيب

11:13 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    نوة الكرم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة ١_2
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    نوة الكرم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة ٢
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    نوة الكرم تضرب البحيرة
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    البحيرة ترفع الطوارئ بالتزامن مع نوة الكرم
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    نوة الكرم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة ٥_7
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    نوة الكرم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة ٨_3
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    نوة الكرم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة ٧_5
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    نوة الكرم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة ٢
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كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، والنوة التي من المتوقع أن تضرب الإسكندرية الساعات المقبلة، موضحة أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بسبب وجود نشاط الرياح التي تشعرنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، مشددة على أن نشاط الرياح تستمر لنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجة الحرارة ما بين 28 لـ29 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك برودة فترات الليل وفرق درجات الحرارة تجعلنا نتعرض للإصابة بنزلات البرد، مشددة على أنه لابد من ارتداء الملابس الخريفية عند الخروج في الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن موسم النوات بدأت في الإسكندرية بنوة الصليبة وهي نوة غير ممطرة وتستمر لـ3 أيام وتشهد نشاط الرياح وليس هناك فرص لسقوط الأمطار، مؤكدة أن نوة الصليبة غير ممطرة وليس بها أي سيول.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الإسكندرية نوة الصليبة موسم النوات أمطار
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