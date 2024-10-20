هل نوة الصليبة الحالية تصاحبها سيول على الإسكندرية؟.. الأرصاد تجيب

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، والنوة التي من المتوقع أن تضرب الإسكندرية الساعات المقبلة، موضحة أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بسبب وجود نشاط الرياح التي تشعرنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، مشددة على أن نشاط الرياح تستمر لنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجة الحرارة ما بين 28 لـ29 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك برودة فترات الليل وفرق درجات الحرارة تجعلنا نتعرض للإصابة بنزلات البرد، مشددة على أنه لابد من ارتداء الملابس الخريفية عند الخروج في الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن موسم النوات بدأت في الإسكندرية بنوة الصليبة وهي نوة غير ممطرة وتستمر لـ3 أيام وتشهد نشاط الرياح وليس هناك فرص لسقوط الأمطار، مؤكدة أن نوة الصليبة غير ممطرة وليس بها أي سيول.