"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية في مطروح بالتعاون مع مصر الخير

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بدعم صغار المربين، وتيسير تقديم الخدمات لهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأشار "فاضل" إلى أن أعمال القافلة تستمر القافلة لمدة 4 أيام، حيث تجوب خلالها العيادة المتنقلة التابعة للمعهد قرى النخيلة وسيدي براني والضبعة.

وأضاف أن القافلة، ستقدم خدمات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية ومقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية للإبل والأغنام والأبقار، وعلاج المواليد ضد الأمراض التنفسية والإسهال، لافتًا إلى أن المعهد سيقوم أيضًا بتحصين الحيوانات المختلفة باستخدام التحصينات غير السيادية مما يساعد على حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح أنه سيتم أيضًا من خلال فريق الباحثين بالمعهد عقد ندوات إرشادية للمربيين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالمحافظة للاستماع إلى المشاكل الموجودة على أرض الواقع وتقديم الحلول العلمية المناسبة، وسيتم التوجيه نحو استخدام المخلفات الزراعية بالمحافظة كبدائل للأعلاف المستوردة.