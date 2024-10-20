الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات

كتب- داليا الظنيني:

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه ليس هناك زيادة في أسعار المواد والسلع الغذائية بعد زيادة أسعار المحروقات، مشددًا على أنه ليس من مصلحة التاجر أو المستورد أو المواطن زيادة الأسعار.

وأضاف "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار السلع الغذائية لم تتأثر حتى الآن بقرار زيادة أسعار المحروقات، موضحًا أن هناك محاولات لكي لا يكون هناك زيادة في الأسعار، وحال وجود زيادة ستكون طفيفة حتى لا تؤثر على كل الأطراف سواء من تاجر أو منتج أو المواطن.

وأوضح أن زيادة الأسعار تختلف من سلعة لسلعة وتتراوح من 5 لـ15%، متابعًا: "زيادة أسعار زيت الطعام بعد زيادة أسعار المحروقات، شركة واحدة هي التي رفعت أسعار زيت الطعام وباقي الشركات لم تعلن زيادة الأسعار"، منوهًا بأن معظم شركات الزيت تحافظ على الأسعار.