أجواء لطيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 25 أكتوبر.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد خلال تلك الفترة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب البلاد إضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

كما يشهد طقس الـ 6 أيام المقبلة رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات.

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