إعلان

BBC

أجواء لطيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:31 ص الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    تعرف على حالة الطقس في أسوان (2)
  • عرض 7 صورة
    الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 25 أكتوبر.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد خلال تلك الفترة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب البلاد إضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

كما يشهد طقس الـ 6 أيام المقبلة رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات.

345

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء: جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة

محافظ الجيزة يشدد على توقيع غرامات على السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد كلب الأهرامات.. تعرف على أبرز مغامرات الشباب لتسلق هرم خوفو والعقوبة المنتظرة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

لا زيادات لمدة 6 أشهر.. مدبولي: مضطرون لرفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025