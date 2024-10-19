حدث في 8 ساعات| الحكومة تكشف خطة زيادة الوقود.. ووزير الكهرباء يحدد أسباب سرقات التيار

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أنه لا توجد زيادات في أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر قادمة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الوزراء: جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وزير الكهرباء يكشف عن أسباب سرقات التيار وإهدار ملايين الجنيهات

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن هناك فقدًا فنيًّا نتيجة أن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج إلى تغيير، أما الفقد التجاري فناتج عن سرقة التيار، وبعض سارقي التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نمتلكها في الوزارة.

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وزير الكهرباء: زيادة سعر بيع المليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات بدلًا من 3.25 دولار

قال الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه تم زيادة سعر المليون وحدة حرارية من البترول لصالح وزارة الكهرباء لـ 4 دولارت لكل مليون وحدة حرارية ، مشيرا إلي أن الوزارة تستقبل يوميا ما يقرب من 100 مليون وحدة حرارية.

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محافظ الجيزة: رصف وتطوير عدد من الطرق الرابطة بين المراكز والقرى بكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر

شهدت مراكز ومدن محافظة الجيزة، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة للعديد من المحاور المرورية الرابطة بين المراكز والقرى لتسهيل حركة سير المواطنين

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رئيس الوزراء: لا زيادات في أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر

تحدَّثَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أنه لا توجد زيادات في أسعار المواد البترولية لمدة 6 أشهر قادمة.

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لتفادي حرب إقليمية واستعادة السلم.. تفاصيل استقبال السيسي وفدَ الكونجرس الأمريكي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدًا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

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حملة إنقاذ نهر النيل.. وزير الري: إزالة 464 ألف حالة تعدٍّ على مجرى النهر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

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"الزراعة": 6.9 مليون طن صادرات زراعية بـ4.04 مليار دولار مقارنةً بـ2023

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اليوم السبت، من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي، بشأن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى ١٦ أكتوبر الجاري؛ حيث تجاوزت ٦.٩ مليون طن من المنتجات الزراعية

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طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: برودة ورياح وشبورة في هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة ودرجات الحرارة، والأحوال الجوية المتوقعة.

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لا زيادات لمدة 6 أشهر.. مدبولي: مضطرون لرفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقد عددًا من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا اليوم السبت: "مضطرون لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025"، مشيرًا إلى أنه لمدة 6 أشهر مقبلة لن يتم تحريك أسعار الوقود.

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