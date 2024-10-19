وزير الكهرباء: دخول 22 جيجا من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية قبل 2030

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم العمل على دخول ١٤ جيجا من طاقة الرياح و٨ جيجا من الطاقة الشمسية، قبل عام 2030.

وأضاف عصمت، خلال مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت، أن تلك القدرات يتم العمل على إضافتها لتغطية الاحتياجات في حالة وجود زيادات في الأحمال بنسب غير طبيعية، مثلما حدث في صيف 2024، مشيرًا إلى أن تكلفة الـ١٤ جيجا (رياح)، والـ٨ جيجا (طاقة شمسية) تصل إلى 90 مليار جنيه.

وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة خصصت 40 مليار متر مربع للطاقات المتجددة.

ونوه عصمت بأن الأحمال الكهربائية قد ارتفعت بنسب تصل إلى ١٠ و١٢٪؜ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه يقوم بتجربة منظومة الشكاوى بنفسه، ويقوم بالاتصال للإبلاغ عن الأعطال، ويصل الوزارة سرد يومي عن شكاوى المواطنين.























