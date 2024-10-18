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BBC

مائل للبرودة في هذه الأوقات.. توقعات حالة الطقس غدا

04:35 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 11 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس بجنوب سيناء
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدا السبت، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس غدا السبت يشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
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