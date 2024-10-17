ياسمين عز عن ظهورها مع مبروك عطية بدون حجاب: مفيش ضيف بيفرض عليا حاجة

كتب- حسن مرسي:

كشفت ياسمين عز تفاصيل ظهورها مع مبروك عطية بشعرها ومع شيخ آخر بحجاب.

وأوضحت ياسمين عز خلال برنامجها "كلام الناس" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها لم تجمع الشيخ مبروك عطية مع الشيخ الآخر فى نفس الحلقة طبقا لسياسة البرنامج.

وتابعت ياسمين عز: "مجرد تشابه في لون اللبس ومفيش ضيف بيفرض عليا ألبس إيه".

وأكدت ياسمين عز "لبست حجاب مرة مع أحد الشيوخ عشان كنت عاوزة أعمل كده واستضفت الدكتور مبروك عطية وأنا بشعري عشان أنا مش محجبة أنا مش برضي الناس أنا برضي ربنا".