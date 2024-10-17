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15 صورة ترصد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

04:32 م الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
  • عرض 15 صورة
    المهندس عادل النجار يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير
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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال بالمنطقة من ميدان الرماية وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

جاء ذلك، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، في إطار مواصلة محافظة الجيزة، أعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وفي إطار المتابعات الميدانية.

وعاين "النجار"، أعمال الرصف بالطريق بدءًا من موقع محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير التابعة للخط الرابع الجاري تنفيذه، موجهًا بضرورة صيانة عددًا من القطاعات بالأسوار الموجودة بالطريق ومراجعة بالوعات صرف الأمطار والمناسيب الإنشائية لها مع رفع أي نواتج للأعمال.

ووجه محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل، بتكليف ورديات عمل ثابتة بالمنطقة المحيطة للمتحف واستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجريد الدوري لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وحرص المحافظ، على معاينة أعمال زراعات المسطحات الخضراء ووضع الإنترلوك بأرصفة المشاة بمحيط ميدان الرماية ومسار الطريق حتى مطلع الطريق الدائري، وتجهيز عدد من ساحات الانتظار بالقطاع الكائن أسفل الطريق الدائري بمدخل طريق المنصورية نطاق كفر غطاطي المواجه للمتحف الكبير، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة وبالمواصفات التي تضمن تحقيق عوامل الاستدامة لها.

وشدد المهندس عادل النجار، على الشركة المنفذة، بالانتهاء من كافة الأعمال ورفع نواتج المخلفات، موجهًا رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني الدوري، ومتابعة نسب التنفيذ للشركة المنفذة ليتكامل الشكل الحضاري بذلك القطاع.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تطوير محيط المتحف المصري الكبير محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير
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