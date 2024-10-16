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BBC

اضطراب الملاحة وبرودة ورياح.. توقعات حالة الطقس غدا

09:09 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 17 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد .

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط "الإسكندرية - العلمين - مطروح" وسرعة الرياح من ( 60:40 كم/س) وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وأوضحت أن طقس غدا الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية أمطار الأرصاد
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