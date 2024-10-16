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مدبولي: نسير في الطريق الصحيح ومؤشرات الاقتصاد تتحسن

04:48 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتصاد مصر يتحسن وفقا لعدة مؤشرات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمره الصحفي، عقب اجتماع حكومته الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديد: الخبراء الاقتصاديين، أرجو إنهم يكونوا تابعوا تقرير جولدمان ساكس، طلعت تقرير مهم جدا على مصر نهاية سبتمبر، قالت إن مصر في الاتجاه الإيجابي وفي الطريق الصحيح، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وإن الدولة ماشية في طريق كويس جدا في إدارة الأزمة اللي موجودين فيها، وتوقعاتهم استمرار التحسن على مدار العامين المقبلين، وأشاروا إلى توقعاتهم للتضخم وإنه هينزل قبل نهاية 2025، وده زي تقديرات الدولة وخبراء المؤسسات الحكومية.

الدكتور مصطفى مدبولي مؤشرات الاقتصاد مؤتمر صحفي اجتماع مجلس الوزراء
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