مقطع صوتي أثار ضجة.. الزراعة تصدر بيانا بشأن "ثعبان الطماطم"

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما تم تداوله من صور ومقطع صوتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مظاهر إصابة ثمار الطماطم، والذي فسره المقطع بأنه ناتج عن سم الثعابين، أمر غير صحيح.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن أحد الخبراء بقسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين، أكد أن مظهر الإصابة الوراد في الصورة، هو مظهر إصابة عادي جدا يرجع إلى إصابة الثمار الخضراء بإحدى الديدان السلكية أو القياسة وأنه تمت مكافحة الآفة ونضجت الثمار لكن الإصابة تركت الأثر الظاهر عليها.

وأشار البيان إلى أنه ليس لتناول ثمرة الطماطم التي تم معالجتها أي ضرر، وتابع: ننصح بقطع الجزء المثقوب كناحية نفسية فقط قبل تناولها.

وتابع البيان: الكلام إن الإصابة تعود إلى عضة ثعبان.. هذا كلام بعيد تماما عن المنطق والعلم فالثعابين ليست نباتية التغذية منها السام وغير السام وجميعها لحمية التغذية أي تتغذى على الحيونات كالضفادع والفئران والأرانب، ومنا الأكبر التي تتغذى على حيوانات أكبر ولا علاقة لها بالنباتات، كما تلجأ السامة منها للعض لقتل ضحيتها أو تخديرها تمهيدا لابتلاعها وهذا الهدف من العض أو في بعض الأحيان دفاعا عن نفسها ضد حيوان أقوى منها.

وناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتحري الدقة فيما يتم نشره وإذاعته، لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدة على ضرورة استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.