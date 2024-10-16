أمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على كافة الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود نشاط لرياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 29 20

بنها 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 30 20

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 29 20

طنطا 29 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 28 20

رفح 27 19

رأس سدر 32 21

نخل 30 17

كاترين 27 16

الطور 29 22

طابا 30 23

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 20

السلوم 27 18

سيوة 32 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 24

سفاجا 33 25

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 30 20

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 20

سوهاج 34 22

قنا 37 24

الأقصر 37 22

أسوان 38 23

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 38 23