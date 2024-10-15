محافظ القاهرة: كلية طب قصر العيني تمتلك إمكانات متميزة

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كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، زيارة لكلية الطب قصر العيني استقبله خلالها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، وعدد من أساتذة الكلية لبحث سبل التعاون بين المحافظة والكلية في مجال الخدمات المجتمعية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، تقديره لجهود كلية طب قصر العيني باعتبارها إحدى الكليات العريقة بالمحافظة التي تمتلك إمكانيات متميزة تسخرها في تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة القاهرة لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية الشراكة مع المجتمع المدني والجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتقوم بإحداث تغيير لصالح البيئة المحيطة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشهد محافظ القاهرة، خلال القاء، جزءًا من مجلس الكلية والذي وجه الشكر للمحافظ على أعمال التطوير ورفع الإشغالات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحيط قصر العيني لخدمة المترددين على المستشفى وتسهيل الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وفي نهاية اللقاء، سلم رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الطب، درع الكلية لمحافظ القاهرة تقديرًا لجهوده.