بالأسماء.. الصحة تغلق عددا من المنشآت الطبية المخالفة بالإسماعيلية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك سعياً للتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمات صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الإسماعيلية، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسماعيلية، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص.

من جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مستشفى دار الشفاء وتم إصدار قرار بالغلق، والمرور على مستشفى مجمع الزهراء الإسلامي حيث تم إصدار قرار بغلق عدد من الأقسام داخل المستشفى، منها "عيادة الأسنان، المعمل، وجناح العمليات"، كما تم توجيه إنذار لتلافي المخالفات التي تم رصدها خلال المرور في مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً.

وتابع في بيان اليوم، أنه تم المرور على مستشفى الخير والبركة، حيث تم رصد عدد من المخالفات وتوجيه إنذار لتلافيها خلال شهر.

كما تم المرور على مركز الهدى للعلاج الطبيعي والتأهيل، ومركز تبارك للنساء والتوليد، وتم إصدار قرار بغلقهما.

وأشار إلى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وجود أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وتواجد عمالة غير مؤهلة).

وأكد "زكي" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.