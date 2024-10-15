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تراجع وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:02 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 20 أكتوبر.

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره والصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء.

كما حذرت من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة يومي الأربعاء والخميس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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