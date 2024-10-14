تفاصيل لقاء وزير الري مديرَ مكتب البنك الدولي في مصر ومسؤولين بالبنك -صور

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، ستيفان غيمبرت مدير مكتب البنك الدولي في مصر، وعددًا من مسؤولي البنك الدولي في مصر، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع؛ حيث تم استعراض موقف عدد من مجالات التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الدولي .

واستعرض اللقاء موقف مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي" والممولة من البنك الدولي تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي"، والذي يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوى الحقلي، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية، وإنشاء نظام للإنذار المبكر، بالإضافة إلى دعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية .

وأشار سويلم إلى أن المشروع يستهدف تعزيزَ دور روابط مستخدمي المياه بمواقع المشروع في محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات؛ مثل (تطوير نظم الري- استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين- دعم قدرات المزارعين- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند اختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في (الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياة كريمة- الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها- الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة) .

وتم خلال الاجتماع عرض موقف "دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس"، حيث من المقرر عقد اجتماع في القريب العاجل؛ لعرض عدد من السيناريوهات المختلفة والحلول المتكاملة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتعامل الفعال مع التحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .