وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشهداء بالإسماعيلية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية احتفال المحافظة بالعيد القومي بمسجد الشهداء الإسلامي.

وأهدى اللواء أكرم محمد جلال، درع محافظة الإسماعيلية للدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، جاء ذلك خلال استقباله بديوان المحافظة.

حضر الاحتفال المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد أ.ح محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد وحيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية وفيها أكد أن مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَرْحَمَه اللهُ، وأَنْ يُظِلَّه اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ومَنْ تَتُوقُ نَفْسُه إِلَى أَنْ يُدْخِلَه اللَّهُ الجَنَّةَ؛ فليكُنْ سَمْحًا فِي بَيْعِه، سَمْحًا فِي شِرَائه، سَمْحًا حِينَ اقْتضَائِه، لَيِّنًا، هَيِّنًا، رَفِيقًا، رَقِيقًا، لَا تُنَازِعْ، لَا تُشَاقِقْ، لَا تَغُشَّ، وَلَا تُخَادِعْ.