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BBC

أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:00 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 6 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة و نشاط لحركة الرياح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة سالفة الذكر انخفاض بقيم درجات الحرارة إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الطقس درجات الحرارة
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