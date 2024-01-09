متحدث وزارة الطيران المدني تحصل على الدكتوراه في الإعلام

كتب - محمد عبيد:

حصلت الباحثة رانيا عبد الرحمن عبد الحكيم، القائم بأعمال مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني، على درجة الدكتوراه في الإعلام مع مرتبة الشرف الأولى، والتداول بين الجامعات، حيث تم مناقشة الباحثة للرسالة المقدمة تحت عنوان "الأبعاد المؤثرة في جودة الأنشطة الاتصالية لوزارة الطيران المدني في مصر" دراسة تطبيقية.

هدفت الدراسة للتعرف على الأبعاد المؤثرة في جودة الأنشطة الاتصالية التي تقوم بها إدارات أنشطة العلاقات العامة بوزارة الطيران المدني.

وتكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة كلا من أ.د اعتماد محمد علام ( مشرفًا ورئيسا ) أستاذ الإجتماع - كلية البنات - جامعة عين شمس ، و أ.د وائل إسماعيل عبد الباري أستاذ الاعلام - كلية البنات - جامعة عين شمس (مشرفا) ، والدكتورة ليديا صفوت إبراهيم مدرس الاعلام بالكلية (مشرفا) ، أ.د إيناس عبد الحميد الخريبي أستاذ الاعلام بقسم العلاقات العامة والإعلام جامعة الاهرام الكندية (مناقشا) ، والدكتورة دينا مفيد على أستاذ الإجتماع - كلية البنات - جامعة عين شمس ( مناقشا).