الثلاثاء.. أمسية قصصية بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع



كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء 9 يناير 2024، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، أمسية قصصية يشارك فيها الكتاب (د. فهمي عبدالسلام، إنجي همام، حاتم رضوان ، هاني منسي، منال قابيل).

ويقدم الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله متحدثا عن النصوص، وإشكاليات القصة وتحولاتها، والسردية الجديدة، وتنويعاتها الممتدة.



ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.