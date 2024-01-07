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أيمن عطالله يعلن عزمه الترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة

11:24 م الأحد 07 يناير 2024

نقابة المحامين

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض ومقدم برنامج الأفوكاتو، عزمه الترشح في انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤ على عضوية مجلس النقابة العامة على مقعد استئناف القاهرة.

وقال عطالله في بيان له: "زملائي وزميلاتي الأعزاء من منطلق حرصي على العمل النقابي وادراكي للأزمات الحقيقية التي تواجه المحامين وبعد تشاوري مع مجموعة كبيرة من رموز العمل النقابي، قررت إن شاء الله تعالي خوض الانتخابات القادمة ٢٠٢٤ علي عضوية مجلس نقابة المحامين مقعد استئناف القاهرة، بما يستتبعه من خطوات أخرى".

وأضاف: "أتسلح في هذه المعركة بإيماني الكبير بان الحلم ليس مستحيلاً متمنياً كل الخير لمهنة المحاماة وزملائي المحامين ونقابتنا العظيمة".

نقابة المحامين أيمن عطالله برنامج الأفوكاتو

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