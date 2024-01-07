صور وفيديو.. ترانيم بكاتدرائية العباسية احتفالًا بعيد الميلاد
11:52 ص الأحد 07 يناير 2024
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمود بكار:
احتفل الأقباط بكاتدرائية العباسية بعيد الميلاد المجيد، صباح اليوم الأحد.
واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من المهنئين الذين حضروا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
وحرص كورال الكنيسة على ترديد بعض الترانيم الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد.
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