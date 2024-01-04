امتحانات الثانوية العامة 2024.. فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية 14 يناير

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الحالي.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن تسجيل الاستمارات الإلكترونية يبدأ يوم الأحد 2024/1/14 حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

ونبهت وزارة التربي والتعليم والتعليم النفي، بأنه يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية بها جميع المواد التي سيؤدي الطالب امتحانه فيها وهي كالآتي:

1- طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا،

علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

2- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البينية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

3- طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، والاقتصاد والإحصاء .

وحددت الوزارة خطوات مراجعة الاستمارة حيث يقوم الطالب بتسليم الاستمارة الإلكترونية بكافة مشتملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني العام الدراسي 2024/2023 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقًا لما قام بتسجيله إلكترونيًا وتسليم أصل شهادة ميلاد (كمبيوتر) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب و3 صور حديثة للطالب مقاس 604 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، واسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها طبقًا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

ويلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف (150 - امتحانات) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها، وعلى المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة (مواد التخصص)، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين، والمواد المترجمة.

وعلى الطالب أن يوضح في الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية) واللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية (التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الثانية كانت لغته الأولى في الفرنسية أو الألمانية، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية.

ويسجل طلاب مدارس اللغات في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سيؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.

ويتم سداد 20 جنيهًا نظير استخراج بیان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد، على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات على أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية، والتأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف (150 د امتحانات) الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى، فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف (150 د امتحانات).

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