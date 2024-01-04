الجيزة: قطع المياه عن 5 مناطق غدا لمدة 10 ساعات

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن بعض المناطق بأبو النمرس لمدة 10 ساعات غدًا الجمعة.

وقالت المحافظة، في بيان الخميس، إن ذلك يعود إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر - أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس.

وأضافت المحافظة، أن الأمر يتطلب قطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة 5/1/2024 حتى الثامنة صباحًا يوم السبت 6/1/2024.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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