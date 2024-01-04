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محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

11:32 ص الخميس 04 يناير 2024

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

بعث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب محافظ القاهرة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات الطيبة بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله بخالص الدعوات أن يجعله عيدًا سعيدًا على قداسته وعلى جميع المسيحيين والمصريين جميعًا، وأن تنعم مصر بالخير واليمن والبركات بأبنائها المصريين الوطنيين.

اللواء خالد عبد العال البابا تواضروس برقية تهنئة

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