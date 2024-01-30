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"الأوقاف": 3.8 مليون جنيه دفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا

10:02 م الثلاثاء 30 يناير 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه لمديرية أوقاف القاهرة كدفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة؛ لتنفيذ ما يلزم من خلال المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفن التراثي والعمارة الإسلامية ممثلة في المساجد الأثرية الكبرى، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في ترميم وصيانة المساجد الأثرية.

الدكتور محمد مختار جمعة صيانة مسجد السلطان أبو العلا الفن التراثي والعمارة الإسلامية لمساجد الأثرية الكبرى

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