بالفيديو.. الأرصاد تحدد أكثر المناطق المعرضة لسقوط أمطار

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٦ درجة مئوية.

وكانت قد أعلنت أن السواحل الشمالية الشرقية جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد على موعد مع سقوط الأمطار الأمطار خلال الفترة القليلة المقبلة.