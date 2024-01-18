رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

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كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ المهام التي توكل إليها.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدرتها لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها.

ونقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة في التفتيش.

كما ناقش عددًا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، مشيدًا بمدى تفهم كل العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

حضر إجراءات تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.