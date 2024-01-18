متحدث الصحة يكشف حجم الاستفادة من مبادرة "صحة المرأة"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن 21 مليون سيدة استفدن من مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، في حين تم تشخيص 26 ألف سيدة فقط بالإصابة بأورام الثدي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها "عبد الغفار" على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس عشر لسرطان الثدي وأمراض النساء والأورام المناعية، بأحد فنادق القاهرة.

وأضاف: "هذه النسبة في التشخيص أقل من المعدلات العالمية، ونحن كدولة مصرية بشهادة منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الدولية لأبحاث الأورام دولة متميزة في الصحة وتقديم العلاج وهذا بسبب المبادرات الرئاسية التي غيرت وجه الصحة في مصر وكانت علامة فارقة في صحة المواطن ونحو حياة كريمة للمواطن المصري".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "أثناء السنة الأولى من مبادرة صحة المرأة كانت نسبة تردد السيدات على وحدات الرعاية الأساسية لا تزيد عن مليون زيارة، أما حاليًا بعد السنة الخامسة فهناك 5 ملايين زيادة وهذا يؤكد الوعي بأهمية تلك المبادرة".