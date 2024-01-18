مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة

كتب- مصراوي:

وقع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزيرة ميريام دالي، وزيرة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.

جاء ذلك بحضور السفير خالد أنيس، سفير مصر في مالطا، وذلك خلال زيارة وزير الكهرباء على رأس وفد من قطاع الكهرباء إلى فاليتا عاصمة مالطا لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرباء.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، والاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها.

كما تتضمن تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، تنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، والتعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، والربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، فضلًا عن زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، أن هذا التعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أشار إلى إمكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة، أهمية دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، معربة عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون على أرض مصر من خلال التعاون مع قطاع الكهرباء، مؤكدة اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.

وأكد الوزيران، أهمية مذكرة التفاهم في استكشاف الإمكانات بكلا البلدين في أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وتعزيز البحث والابتكار في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات وتدابير كفاءة الطاقة.

والتقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الزيارة، بوفد رجال أعمال من مالطا لبحث مجالات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار للشركات المصرية في مالطا.

ضم الوفد المرافق للوزير، المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي بالوزارة.