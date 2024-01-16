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رئيس البورصة السلعية: طرح 243 كيلو من سبائك اللوط "الذهب والفضة" بـ 344 مليون جنيه

07:28 م الثلاثاء 16 يناير 2024
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (10)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (2)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (4)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (11)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (12)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (13)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (14)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (9)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (8)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (7)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (6)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (5)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (3)
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    رئيس البورصة السلعية تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن (1)
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كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، طرح ما يقرب من 243 كيلو من سبائك الذهب والفضة بعدد 106 لوط، بقيمة تقرب من 344 مليون جنيه من خلال منصة البورصة السلعية الإليكترونية.

وجه "عشماوي" الشكر للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لدعمه لخروج البورصة السلعية إلى النور وطرح العديد من المنتجات من خلال منصة البورصة الإليكترونية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للبورصة السلعية مصر لاستعراض إنجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.

وتعد البورصة السلعية مصر أحد الأسواق المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين كما أن البورصة السلعية، هي منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين وتهدف البورصة السلعية.

الدكتور إبراهيم عشماوي البورصة السلعية مصر منصة البورصة الإليكترونية وزير التموين

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