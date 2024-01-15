"القومى للمرأة" يهنئ الدكتورة عبلة الألفي لحصولها على الزمالة الفخرية ببريطانيا



كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني والمشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة لإنتخابها من قبل الكلية الملكية البريطانية للحصول علي الزماله الفخرية لعام 2024.

وأعربت "مرسي"، عن فخرها بالدكتورة عبلة الألفى والتى تمثل نموذج نسائي متميز اثبتت نفسها في مجال طب الأطفال حتى لقبت "بأم أطفال مصر"، وحصلت على العديد من الجوائز في هذا المجال مضيفة أن إنتخاب الدكتورة عبلة للحصول على الزمالة الفخرية من قبل الكليه الملكية البريطانية يأتي اعترافاً وتقديراً لدورها فى دعم صحة الطفل وتنمية الاسرة المصرية.

يذكر أن الدكتورة عبلة الألفي قد حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة المنصورة عام ١٩٧٨ اجتازت دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا في عام ١٩٨٤ واجتازت الإمتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال في عام ١٩٨٧ ومن ثم حصلت على دكتوراة في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة في عام ٢٠٠٢ ونجحت في الحصول على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية التابعة لإنجلترا في عام ٢٠٠٤ لتصبح استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٠٥ وحصلت على دبلوم للنشطاء الإجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية في عام ٢٠١٩ ليطلق عليها أساتذة وأطباء الأطفال في ذات العام لقب أم أطفال مصر.