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أحمد موسى: الدولة وجهت ضربات قوية سيكون لها تأثير سوق الذهب والعملة

11:47 م الأحد 14 يناير 2024

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:
علق الإعلامي أحمد موسى، على ما يحدث في سوق الذهب والدولار في السوق المصري، والمضاربات التي تلاحق الأسعار في السوق الموازي، قائلاً: على المواطنين أن يطمئنوا فالدولة تتابع بشكل جيد ما يحدث في سوق الذهب.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أجهزة الدولة تتابع باستمرار مضاربات الذهب والدولار في الأسواق، ملعقًا الدولة يقظة ووجهت ضربات قوية سيكون لها تأثير في السوق بشكل كبير.

وأضاف موسى، أن ما يحدث في سوق الذهب والدولار غير طبيعي، والدولة وجهت ضربات قوية لمتلاعبين في سوق الذهب، ولابد لمعرفة الأساس في تغيير الأسعار، ولابد من ضبط من يعبث في سوق الذهب والدولار.

وتابع موسى، قائلا:" لازم الأصل يعود، وأجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها يقظة وتتابع بشكل مستمر، وستعود الأسعار كما هي إلى طبيعتها في الفترة المقبلة، وخبراء الذهب حذروا من هذا التلاعب، والدولة تعمل على تصحيح الأوضاع الاقتصادية".

وتابع الإعلامي أحمد موسي: "في الساعات المقبلة سيكون هناك أخبارًا سعيدة بشأن أسعار الذهب والدولار في السوق، بفضل مجهودات أجهزة الدولة المختلفة".

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أحمد موسى سوق الذهب سوق العملة الدولار الذهب

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