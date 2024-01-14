عقارات وشهادات.. وزير الهجرة لـ"مصراوي": نوفر جميع الخدمات للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة

كتب- إسلام لطفي:

"نُحاول بقدر الإمكان نسهل لهم أمور كثيرة".. بهذه الكلمات أكدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، حرصها على توفير العديد من الخدمات للمصريين بالخارج وتفهم أوضاعهم الحالية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وكل الأزمات الأخرى الموجودة في العالم.

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي": دَرَسنا ماذا يحتاج المصريون بالخارج، ووجدنا أنَّهم يحتاجون إلى شِراء سيارات ولذلك وفرنا لهم مبادرة سيارات المصريين بالخارج، علاوة على رغبتهم في الاستثمار في عقار أو أرض صناعية أو زراعية، لذلك بدأنا في التعاون مع وزارة الإسكان، من أجل توفير هذه الخدمة في مقابل الدفع بالدولار.

وتطرَّقت إلى توفير البنوك الشهادات الدولارية ذات العوائد العالية بنسبة 7 و9%، حيث التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية حتى إصدار هذه الشهادات، لا سيما الاتفاق مع مصر للطيران لتوفير تذاكر الطيران بأسعار مخفضة في مقابل الدفع بالدولار.

وأشارت إلى توفير شهادة "معاشك بكره بالدولار"، والتعاون مع هيئة التأمينات والمعاشات، علاوة على الكثير من الأوعية التي يحتاجها المصري بالخارج.

وأضافت: نُقدِّم الخدمة بتخفيض في مقابل الدفع بالدولار، إذ إنَّ الحكومة تستفيد منها في الاحتياطي النقدي والمواطنين يستفيدون من الخدمة مخفضة السعر، خاصةً أنّها ميزة بالنسبة لهم.

وتابعت: كل هذه المزايا وغيرها الكثير ستكون موجودة على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، بما فيها سوق المصريين بالخارج، لأنَّهم طالبوا بتوفير منتجات وأجهزة كهربائية لأبنائهم لتجهيزات الزواج، ولذلك جعلنا كل منتجي الأجهزة الكهربائية في مصر الدخول على هذا التطبيق، علاوة على توفير منتجات مصرية حرفية لتقديمها هدايا لأهاليهم وفقًا لطلبهم أيضًا.

ولفتت إلى توفير الأوراق الثبوتية التي يشتكون من تأخرها، والتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، إضافة إلى التشاور مع البريد المصري، لتوفير إمكانية إرسالها بشكل سريع.