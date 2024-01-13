وزير التنمية المحلية: 62 مليار جنيه تكلفة مشروعات الشرقية في عهد الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الشرقية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي بلبيس والزقازيق، حيث أكد أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة على أرض الشرقية بلغت حوالي 62 مليار جنيه خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان في استقبال وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وأحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، واللواء وائل سعدة، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والطوارئ بوزارة التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والمهندس أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية، افتتاح مدفن صحي آمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وتفقد معرض أيادي مصر ومسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق وتفقد طريق أبو حاكم الزقازيق والذي شهد تغطية وازدواج ورفع كفاءة الطريق لخلق محور مروري بديل طريق بلبيس/ الزقازيق بطول 12 كم.

كما تشمل الزيارة افتتاح برج استثماري إداري (التحرير) والذي يتضمن مول تجاري و56 وحدة إدارية، وافتتاح نفق سيارات عرابي (الزقازيق) أسفل محطة السكة الحديد لفتح محاور مرورية وربط شرق وغرب مدينة الزقازيق.

ويختتم اللواء هشام آمنة زيارة للمحافظة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن محافظ الشرقية شهدت العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بجميع مدن ومراكز الشرقية إلى الأفضل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال تولي الرئيس السيسي للمسئولية شهدت المحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان والتعليم والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والصحة والتموين والكهرباء والري والزراعة والخطة الاستثمارية.