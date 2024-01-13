البابا تواضروس: ميلاد السيد المسيح بمكان فقير يذكرنا بمسؤوليتنا نحو الفقراء



كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء المطارنة والأساقفة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

وقال البابا توضاروس: ميلاد السيد المسيح في مكان فقير يذكرنا بمسؤوليتنا الدائمة نحو الفقراء، وهي المسؤولية التي تزيد مع الصعوبات المعيشية الحالية.

وأضاف: يجب أن نشكر الله على الاستقرار الذي يسود مصر وسط اضطرابات عديدة في منطقتنا وفي العالم، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية.

وأثنى البابا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد السيد للتهنئة بالعيد، مشيدًا بالروح الطيبة التي سادت التهنئات بالعيد من قبل المسؤولين وممثلي كافة الأجهزة والهيئات والمؤسسات.

وشمل الحضور: الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، والأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديد، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.