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أمطار غزيرة ورعدية على 6 محافظات غدًا.. الأرصاد تحدد التفاصيل

08:22 م الجمعة 12 يناير 2024
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت، حيث يسوده طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، علاوة على تكوّن الصقيع على المزروعات في وسيط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح تمتد مساءً إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وأشارت إلى أنه قد تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس سقوط الأمطار أمطار غزيرة الأرصاد درجات الحرارة

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أمطار غزيرة ورعدية على 6 محافظات غدًا.. الأرصاد تحدد التفاصيل