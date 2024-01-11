الحرارة أقل من 5 درجات في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه مصر شهدت تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية اعتبارا من أمس الأربعاء، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة، وسقوط وأمطار شمالا.

وأضاف "القياتي"، لمصراوي، أن طقس اليوم الخميس يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تصل خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر لـ10 درجات مئوية، وأقل من ذلك في المحافظات التي لها ظهير صحراوي مثل شمال الصعيد والوادي الجديد، والمناطق الجبلية بسيناء تسجل درجات حرارة أقل من 5 درجات.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن من المتوقع سقوط أمطار متوسطة اليوم على محافظات ومدن الساحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة على المحافظات الجنوبية من الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على العديد من مناطق الجمهورية.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على البحر المتوسط يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج حيث تتجاوز مستوى 3 أمتار، ويؤدي ذلك لإغلاق بعض الموانئ.