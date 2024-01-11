برلمانية: التوسع في إقامة مراكز فحص المقبلين على الزواج يضمن سلامة الأبناء

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الحكومة بالتوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج.

وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان الخميس، إلى أنها مبادرة قديمة جدًا قامت بها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية منذ أكثر من 30 عامًا تتضمن فحص الزوجين قبل الزواج لضمان صحة وسلامة الأبناء وإيجاد حالة من الاستقرار في الزواج.

وقالت "إيفلين متى" إن التوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج، مبادرة جيدة جدًا، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من المقبلين على الزواج يقبلون على عمل شهادات وأوراق مختومة وإجراء تحاليل معينة من المستشفيات العامة والأطباء المختصين بهذا الأمر لضمان صحة الزواج وإقامة زيجة سليمة وإنتاج أسرة بصحة جيدة بلا إعاقة أو أمراض مزمنة أو وراثية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أنها تؤيد استهداف هذه المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.

وأوضحت أن الكشف عن المقبلين على الزواج من غير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية أمر إيجابي، خاصة وأنهم يقيمون وسط الشعب المصري ويختلطون بالمصريين من خلال العمل أو المستشفيات أو المدارس، وبالتالي لابد من الكشف عنهم للحد من الأمراض المتوطنة أو الوراثية.