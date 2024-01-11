"الهجرة" تنشر فيديو لمشروع تخرج يناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية

كتب- إسلام لطفي:

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجماعي، لمناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه تمت الموافقة على تنفيذ المشروع تحت رعاية وزارة الهجرة ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تجسيده لروح الابتكار لدى الشباب بما يؤكد دعم الوزارة للشباب دائمًا، بالإضافة إلى أن مشروع التخرج يتضمن رسائلًا مهمة لها دور في توعية شبابنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة لهم بوطنهم أو السفر بشكل يحفظ لهم حياتهم.

نفذ مشروع التخرج 6 طالبات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وهن: (سلمى مصطفى سالم أحمد سالم - سلمى محمد حسن عبد الجواد - جنا محمد سامي محمد هيكل - داليا أشرف محمد عبد الوهاب - رانا حسن إبراهيم أحمد محمد - ميار محمد مصطفى عبد الجواد).

وتم تصوير الفيديو الأول للحملة بمشاركة الفنانة بدرية طلبة.

لمشاهدة أول فيديو من مشروع التخرج اضغط على الروابط التالية:

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