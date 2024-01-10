محافظ القاهرة: حساسات ذكية لقياس منسوب النيل ومراقبته بالذكاء الاصطناعي

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة قامت بتجربة هي الأولى من نوعها، حيث تم تركيب حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيل بمداخل محطات إنتاج المياه.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان الأربعاء، أن المشروع سيساهم بقدر كبير في المراقبة المستمرة لتغيرات منسوب مياه النيل.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن منسوب مياه النيل تساهم في التنبؤ بالتغيرات التي تطرأ على منسوب النيل والذي يندرج ضمن خطة أعمال الشركة للتحول الرقمي والتنبؤ بالأعطال ويساهم في سرعة إنجاز الصيانات الوقائية لجميع المعدات بمحطات إنتاج المياه التابعة للشركة.

ويتم ذلك برصد البيانات الواردة من هذه الحساسات بصورة لحظية بما يساهم في تحديد كفاءة المياه الداخلة لمحطات المياه والتنبؤ بالأعطال التي قد تحدث نتيجة تغير خصائص المياه لأي عوامل جوية أو مؤثرات خارجية وذلك قبل دخولها لمراحل المعالجة داخل المحطة، ويساهم هذا التطبيق في رفع كفاءة تشغيل المعدات داخل المحطات وزيادة العمر الإفتراضي لها.

وأضاف المهندس مصطفى الشيمي، إن الشركة تعمل على تطوير منظومات العمل ضمن سياسة الدولة في التحول الرقمى وميكنة إجراءات التشغيل بجميع مواقع العمل واستدامة توصيل وضخ المياه لكل العملاء على مدار الساعة وفقا لمعايير الجودة المصرية والعالمية.