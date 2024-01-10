رئيس "الوفد": النائبة المتهمة بالغش كذّبت رواية جامعة جنوب الوادي

كتبت -داليا الظنيني:

علق عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، على واقعة ضبط نشوى رائف عضوة مجلس النواب عن حزب الوفد، أثناء قيامها بالغش خلال أدائها امتحان بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «إم بى سى مصر »، مساء الثلاثاء، أن النائبة هاتفتني وأخبرتني برواية مغايرة وقالت بأنها تقدمت بشكوى لاستكمال الامتحانات، موضحا أن وقائع الغش تتكرر بالمئات في أي امتحانات.

وتابع يمامة: لا يجب استباق الأحداث، مؤكدا أن حق الدفاع مكفول للنائبة.

وأكد أنّه في حال إدانة النائبة بما حدث، فإنّه سيتم إسقاط عضويتها من الحزب، مشددا على ضرورة أن الإدانة يسبقها تحقيق.

اقرأ أيضا :

إنشاء بوابة للرحلات من مصر إلى واشنطن.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

رئيس "البورصة": الشركات الخاسرة لا يتم تقييدها في البورصة