حدث في 8 ساعات| الرئيس يصل الهند.. وتحويل عدد من الشركات السياحية للتحقيق

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الجمعة، إلى الهند للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين، كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، التزام الوزارة التام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصل الهند للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة الـ 20 – فيديو

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الجمعة، إلى الهند للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين. اضغط للمزيد

"محافظ الجيزة" يتابع مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة مراحل العمل الجارية بعدداً من القطاعات المار بها محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم. اضغط للمزيد

وزير الصحة: ملتزمون بتنفيذ تكليفات الرئيس بالمؤتمر العالمي للسكان2023

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، التزام الوزارة التام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023. اضغط للمزيد

أثناء توثيق رحلات العمرة.. "السياحة": تحويل عدد من الشركات السياحية للتحقيق

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم تحويل 300 شركة سياحية إلى التحقيق للكشف عن وجود مخالفات بشأن رحلات العمرة في الموسم الحالي. اضغط للمزيد

تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني.. كليات ومعاهد لطلاب علمي علوم ورياضة

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الثاني للثانوية العامة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني. اضغط للمزيد