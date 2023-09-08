الإعلامي جابر القرموطي يفاجئ الخط الساخن لهيئة الدواء للتأكد من فاعلية الخدمة

كتب- إسلام لطفي:

أجرى الإعلامي جابر القرموطي اتصالًا مفاجئًا على الهواء من برنامج "مانشيت"، الذي يقدمه على قناة "CBC"، على الخط الساخن الخاص بتلقى شكاوى المواطنين لهيئة الدواء 15301 الخاص بنواقص الأدوية.

خاض القرموطى التجربة من البداية حتى تم الرد عليه من خدمة العملاء للتأكد من فاعلية خدمة تلقى شكاوى المواطنين.

بادر جابر القرموطي بسؤال مسئول خدمة العملاء بهيئة الدواء، فور الرد على الهواء، حول حقيقة عدم تفاعلهم مع المواطنين، ونفى قائلًا: "علينا ضغط كبير وبنساعد كل المرضى على قد ما بنقدر ونوجه الناس لأقرب مكان متوفر فيه الدواء، ويتم الرد للاستفسار على العلاجات ولو العلاج مش مسجل في قائمة العلاجات بيتم الرد خلال 24 ساعة".

أضاف مسئول خدمة العملاء أنهم يتلقون اتصالات من المواطنين طوال اليوم، مؤكدًا أن الخط يعمل ومتجاوب، متابعًا: "مفيش تعمد عدم الرد على أحد المرضى أو المتصلين والمستفسرين".