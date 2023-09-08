"محافظ الجيزة" يتابع مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص



كتب- محمد أبو بكر:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة مراحل العمل الجارية بعدداً من القطاعات المار بها محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم.

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال إنشاء الطريق السطحي للمحور بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية، بالاضافة الي مواقع الربط مع الطريق الدائري بمنطقة المريوطية .

كلف المحافظ خلال الجولة رئيس الحي بالتنسيق الدوري مع جهاز تعمير القاهرة والشركة المنفذة لإزالة اي معوقات وتسهيل العمل للانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد لها .

وأشار إلى أن المحور يعد إضافة كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة، حيث يساهم في ربط الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي بطول يصل الي ٤.٥ كم مارا بالعديد من المناطق ذات الكثافات المرورية الكبيرة وعلى رأسها شارعي الهرم والملك فيصل ومحور أنور السادات ( ترسا) .

كما اطلع المحافظ من رئيس الحي علي موقف أعمال الرصف بطريق الخدمة أسفل المحور بقطاع شارع المطبعه بين شارعي الهرم وفيصل، والذي تم البدء في رصف وتطوير الطرق وانشاء ارصفة المشاة وساحات انتظار المركبات.

وأشار إلى أن العمل يجري علي قدم وساق لسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمحور لتحقيق الاستفادة المرورية منه .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.