ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب-أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعاتها لطقس الأسبوع القادم، خلال الفترة من الجمعة 8 سبتمبر إلى الأربعاء 13 سبتمبر.

وتوقعت الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الجمعة 8 سبتمبر:

سوف يشهد طقس شديد الحرارة على جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية ،مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الهيئة أن تسود شبورة مائية (من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت 9 سبتمبر:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 10 سبتمبر:

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأثنين 11 والثلاثاء 12 سبتمبر:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 13 سبتمبر:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.