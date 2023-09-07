كل ما تريد معرفته عن كود "السداد الإلكتروني" لكارت الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا، من خلال 12 محفظة بنكية، تشمل: (بنك مصر- البنك الأهلي - بنك الإسكندرية - بنك بلوم - بنك CIB - بنك كريدي أجريكول - بنك أبوظبي الإمارتي - بنك الإسكان والتعمير - بنك عودة - بنك قناة السويس - بنك QNB - بنك NBK).

ويوضح "مصراوي" تفاصيل كود السداد الإلكتروني لكارت الكهرباء الذي يمكن للمشترك سداد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني من هنا.

2- الضغط على خانة "دفع الفاتورة".

3- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب عداد الكهرباء.

4- كتابة بيانات العداد بدقة، ومن بينها كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

5- الضغط على الدفع بواسطة فوري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

- الدخول للمنصة الموحدة لجميع خدمات الكهرباء، من هنا.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

- تسجيل دخول المشترك أو إنشاء حساب جديد.

- إدخال البيانات وتحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إدخال رقم كود المنطقة الخاص بالعقار أو الوحدة السكنية.

- إدخال رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

- ظهور قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.