السبكي: دراسة تقديم خدمات تنظيم الأسرة بمنظومة التأمين الشامل

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه جارٍ دراسة تحويل خدمات تنظيم الأسرة من وزارة الصحة إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وأضاف السبكي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أنه بعد انتهاء الدراسة وضم الخدمات لهيئة الرعاية الصحية ستصبح هي المسئولية عن تقديم جميع خدمات الأسرة، وتمويلها مباشرة من صندوق التأمين الصحي.

وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أداة الدولة في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، ولها دور في تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وأضاف أنه في الوضع الحالي يتم تمويل خدمات تنظيم الأسرة من وزارة الصحة والسكان ومن الموازنة الموجهة من وزارة المالية لوزارة الصحة.

وأوضح أن وزارة الصحة هي التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة في محافظات منظومة التأمين الصحي الجديدة أيضا كباقي محافظات الجمهورية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه فهم شديد وعميق بالقضية السكانية، قائلا: "اعتقد أنه جاء الوقت أن ننفذ الإجراءات التي أثبتت كفاءتها في دول أخرى في تجارب أخرى، ونبدأ بعد ذلك نتحرك في اتجاه تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2050.​