السيسي: 10 تريليونات جنيه حجم الإنفاق على البنية الأساسية

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حجم الإنفاق على البنية الأساسية خلال الفترة السابقة بلغ 10 تريليونات جنيه.

وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: خطتنا تكلفت في البنية الأساسية 10 تريليونات جنيه وناس كتير بتقول المبلغ ده مكانش مفروض يٌنفق على البنية الأساسية.

وتابع الرئيس: الناس عاشت في وضع غير طبيعي سنين طويلة وبقى ده الوضع الطبيعي، لو مكانش العدد الكبير ده موجود خلال الفترة دي مكانتش الناس حست إن مفيش صحة كويسة ولا تعليم كويس ولا معيشة كويسة.

وواصل: لو كان نمونا السكاني منظم مكناش وصلنا للمرحلة دي، لو هندي حرية مطلقة للناس وتستحمل وتسكت خلاص، لكن مينفعش نسيب الحرية مطلقة في الزيادة السكانية والناس مش عارفة تعيش.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حالة مصر الحالية تتطلب الوصول إلى 400 ألف مولود جديد سنويا ليس أكثر من ذلك.

وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: أنت عايز 400 ألف مولود سنويا، عايز تعوض العجز في ضبط النمو السكاني اللي حصل السنوات اللي فاتت، وتوصل للنمو 400 ألف طفل سنويا لمدة 20 سنة مثلا.​